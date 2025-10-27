Такер Карлсон: Путин самый популярный государственный лидер в мире

27 октября 2025, 18:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин является самым популярным государственным лидером в мире. Об этом он рассказал в интервью RTVI US, опубликованном на YouTube.





Журналист сравнил российского президента со всемирной знаменитостью и отметил, что популярность Путина связана с тем, что он «поставил интересы страны выше собственных».





«Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин», — сказал Карлсон.