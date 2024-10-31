Выяснилось, о чем говорят США с КНР

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Вашингтон говорит с Пекином из-за информации о якобы прибывших в зону спецоперации на Украине северокорейских бойцах, пишет издание The New York Times (NYT).
«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — сказано в материале.В публикации сказано, что официальные лица США говорят с Китаем, поскольку Пекин, по их оценке, «обеспокоен быстро укрепляющимся партнерством» РФ и Северной Кореи. В связи с этим Вашингтон рассчитывает, что этот диалог «еще больше усилит подозрения, которые Китай может испытывать по поводу развертывания войск [КНДР]».
Согласно другому источнику из числа чиновников США, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан призвал ведомства донести до Китая опасения по поводу якобы присутствия военнослужащих КНДР в зоне боевых действий и уведомить про возможные последствия.
По ожиданиям американских властей, КНР может передать это послание главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.
Ранее сообщалось, рассматривает ли Южная Корея вопрос об отправке своих военных на Украину.
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