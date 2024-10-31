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Выяснилось, о чем говорят США с КНР

NYT: США говорят с КНР из-за якобы прибывших на СВО бойцов КНДР
Фото: istockphoto/WD Stuart

Фото: istockphoto/WD Stuart

Вашингтон говорит с Пекином из-за информации о якобы прибывших в зону спецоперации на Украине северокорейских бойцах, пишет издание The New York Times (NYT).
«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — сказано в материале.
В публикации сказано, что официальные лица США говорят с Китаем, поскольку Пекин, по их оценке, «обеспокоен быстро укрепляющимся партнерством» РФ и Северной Кореи. В связи с этим Вашингтон рассчитывает, что этот диалог «еще больше усилит подозрения, которые Китай может испытывать по поводу развертывания войск [КНДР]».



Согласно другому источнику из числа чиновников США, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан призвал ведомства донести до Китая опасения по поводу якобы присутствия военнослужащих КНДР в зоне боевых действий и уведомить про возможные последствия.

По ожиданиям американских властей, КНР может передать это послание главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Ранее сообщалось, рассматривает ли Южная Корея вопрос об отправке своих военных на Украину.

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В ФРГ назвали способ завершения конфликта на Украине
Бывший канцлер ФРГ Шредер: для завершения конфликта на Украине нужны переговоры
31 октября 2024, 22:41

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Единственный вариант завершения конфликта на Украине — это переговоры с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Соответствующее заявление политик сделал на дискуссии «Мир в Европе», которую организовало швейцарское издание Weltwoche. В мероприятии также участвовал венгерский премьер Виктор Орбан.

«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — прим. ред), это абсурдно. С кем еще говорить... это же невозможно, когда говорят: «Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине». В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя», — произнес экс-канцлер ФРГ.

Летом Владимир Путин предлагал Украине свой мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, а также вывести войска из регионов РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.

Киев проигнорировал предложение.

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Стало известно, рассматривает ли Южная Корея отправку солдат на Украину
Кенхян синмун: Южная Корея не рассматривает отправку солдат на Украину
31 октября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине, пишет «Кенхян синмун».
«Подготовка к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем, является неотъемлемой задачей наших вооруженных сил. Я ясно дал понять, что мы вообще не рассматриваем возможность отправки военных на Украину», — сказал журналистам руководитель Министерства национальной обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.
Он добавил, что отправка наблюдательной группы в украинскую республику нужна только, чтобы собрать информацию и разведданные. Ким Ен Хен резюмировал, что это «естественный военный долг» в ответ на шаги Северокорейской стороны.

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Зеленский раскрыл истинные причины нападения на Курскую область
Зеленский: Киев воспользуется операцией под Курском для дипломатии
31 октября 2024, 20:50

Владимир Зеленский

Киевский режим воспользуется нападением ВСУ на Курскую область в качестве дипломатического хода, заявил на своем YouTube-канале Владимир Зеленский.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал он.
Политик назвал причины вторжения в российский регион. С его слов, Украина воспользуется действиями своих военных, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

Зеленский также допустил использование вторжения в приграничье Курской области в тактических целях.

Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Бои там продолжаются и сегодня.

Ранее американский военный аналитик объяснил, почему продолжение боевых действий на Украине бессмысленно для Киева.

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«Уже мертвец»: в США высказались об СВО на Украине
Офицер США Дэвис удивлен, что СВО на Украине продолжается
31 октября 2024, 20:30

Фото: istockphoto/nndanko

Продолжение противостояния на Украине не имеет смысла для киевского режима, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец», — пояснил собеседник.
Дэвис добавил, что боевики ВСУ не могут удержать имеющиеся у них территории, не то, что вернуть утерянные. Если Россия сохранит нынешние темпы наступления, то украинская республика будет разрушена окончательно, уверен эксперт.

«Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен», — резюмировал Дэвис.

Ранее отставной генерал ВСУ рассказал, что происходит на Украине. Речь идет о мобилизации.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.

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Shot: три дрона ударили по предприятиям ТЭК в Башкирии
31 октября 2024, 20:28

Фото: istockphoto/NiseriN

Три беспилотника ударили по предприятиям топливно-энергетического комплекса в Башкирии, пишет Shot. Согласно публикации, два дрона упали в промзоне, а из-за еще одного аппарата были выбиты стекла.
Пострадавших, а также разрушений в результате инцидента нет, проинформировали республиканские власти.

Ранее в уфимском аэропорту ввели временные ограничения. Авиагавань не выпускает и не принимает самолеты.

Перед этим российский чиновник высказался о послании боевиков ВСУ жителям Бердянска Запорожской области.

Он отметил лицемерие киевских властей и их человеконенавистническую политику.

Противник регулярно атакует российские регионы, выбирая не относящиеся к боевым действиям объекты.

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Бывший генерал ВСУ заявил о массовом дезертирстве на Украине
Экс-генерал ВСУ Кривонос: на Украине до фронта доходят 10 мобилизованных из 100
31 октября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине на фронт попадают десять из ста мобилизованных человек, заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». Он подчеркнул, что в мобилизации нет смысла, если люди не подготовлены.
«Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10. А если у нас уже 100 тысяч самовольно оставили части… Они дезертиры», — прокомментировал собеседник.
На Украине постоянно ужесточают мобилизацию, людей насильно отправляют на фронт. Некоторые граждане доходят до силового противостояния с военкомами.

Ранее военный аналитик оценил положение украинских боевиков на Курском направлении.

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Зеленский дерзко высказался о Трампе
Зеленский: Трамп не остановит конфликт, заставив Украину отдать территории
31 октября 2024, 19:57

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах не убедит Киев отдать территории, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом заявил Владимир Зеленский на своем YouTube-канале.
«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — сказал украинский политик.

Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября.

Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя раскрыл страшную правду о главе киевского режима. Дипломат рассказал о том, что бесит Зеленского и чего ему «не хватает».

Также стало известно, что произошло в Харьковской области.

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«Мяса не хватает»: Небензя раскрыл правду о Зеленском
Небензя: Зеленского бесит, что украинцы переезжают в новые регионы РФ
31 октября 2024, 19:43

Владимир Зеленский

Жители Украины массово переезжают в новые российские регионы, что бесит Владимира Зеленского и киевскую власть в целом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Зеленскому все равно «пушечного мяса не хватает».
«У Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осенью 2022 года», — сказал постпред РФ при международной организации.
В сентябре 2022 года в состав России вошли в результате референдума Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киевский режим не признает итоги голосования, продолжая атаковать указанные субъекты.

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ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области
МО РФ: бойцы «Севера» уничтожили скопление ВСУ в укрытии в Харьковской области
31 октября 2024, 19:19

Владимир Зеленский

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали украинских боевиков в укрытии в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, скопление живой силы противника было обнаружено в районе населенного пункта Волчанск. Отмечается, что точное попадание термобарическими боеприпасами по расположению ВСУ зафиксировали с помощью средств объективного контроля.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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