«Выгодно»: В России ответили на предложение Трампа купить венесуэльскую нефть

Экономист Юшков: отсутствие венесуэльской нефти на рынке выгодно России
Фото: Istock/Bet_Noire

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что России не нужна венесуэльская нефть.



В беседе с «NEWS.ru» Юшков пояснил, что Россия сама экспортирует нефть и не заинтересована в чужой.

«На самом деле, если венесуэльской нефти вообще не будет на мировом рынке, то для России это экономически выгодно, тем более Венесуэла последние годы продавала всю свою нефть только в Китай. То есть с нами конкурировала на китайском рынке. Поэтому экономически нам вообще не нужна никакая венесуэльская нефть», — высказался эксперт.
Юшков уточнил, что российские компании ранее продали свои доли в венесуэльских проектах «Роснефти». Компания направляла эту нефть на НПЗ в Индию, но никогда не ввозила её в Россию.

Ранее американский аналитик раскрыл стратегическую цель Запада в Венесуэле.
Ольга Щелокова

