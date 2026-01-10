«Выгодно»: В России ответили на предложение Трампа купить венесуэльскую нефть

10 января 2026, 17:02

Экономист Юшков: отсутствие венесуэльской нефти на рынке выгодно России

Фото: Istock/Bet_Noire

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что России не нужна венесуэльская нефть.





В беседе с «NEWS.ru» Юшков пояснил, что Россия сама экспортирует нефть и не заинтересована в чужой.

«На самом деле, если венесуэльской нефти вообще не будет на мировом рынке, то для России это экономически выгодно, тем более Венесуэла последние годы продавала всю свою нефть только в Китай. То есть с нами конкурировала на китайском рынке. Поэтому экономически нам вообще не нужна никакая венесуэльская нефть», — высказался эксперт.