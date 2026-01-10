«Выгодно»: В России ответили на предложение Трампа купить венесуэльскую нефть
Экономист Юшков: отсутствие венесуэльской нефти на рынке выгодно России
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что России не нужна венесуэльская нефть.
В беседе с «NEWS.ru» Юшков пояснил, что Россия сама экспортирует нефть и не заинтересована в чужой.
«На самом деле, если венесуэльской нефти вообще не будет на мировом рынке, то для России это экономически выгодно, тем более Венесуэла последние годы продавала всю свою нефть только в Китай. То есть с нами конкурировала на китайском рынке. Поэтому экономически нам вообще не нужна никакая венесуэльская нефть», — высказался эксперт.Юшков уточнил, что российские компании ранее продали свои доли в венесуэльских проектах «Роснефти». Компания направляла эту нефть на НПЗ в Индию, но никогда не ввозила её в Россию.
Ранее американский аналитик раскрыл стратегическую цель Запада в Венесуэле.