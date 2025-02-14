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Освобожденный в США Винник находится дома и пока не видел детей

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Освобожденный в США и прибывший в Россию Александр Винник уже находится дома, но пока не видел своих детей. Этим он поделился с РИА Новости.
«Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это», — рассказал агентству россиянин.

Напомним, что самолет, на борту которого находился Винник, приземлился во Внуково в четверг вечером. Александра отпустили в обмен на освобождение американца Марка Фогеля.



Винник отметил, что в страну он возвращался через Польшу. Также он поблагодарил президента России Владимира Путина, Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американского главу Дональда Трампа и адвокатов, которые посодействовали его освобождению.

Дело Александра Винника продолжается с 25 июля 2017 года. Он был задержан в Греции во время отдыха со своей семьей. Россиянина отправили в США, где ему представили обвинение в управлении биржей криптовалют BTC-e. Американское правосудие заявило, что с помощью нее осуществлялись хакерские атаки и торговля наркотиками. Также в деле фигурировали случаи коррупции. Виннику грозило до 10 лет лишения свободы.

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#рф
Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС
Трамп: БРИКС умер после моих угроз о введении пошлин
14 февраля 2025, 00:25

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

По словам президента США Дональда Трампа, БРИКС умер после его угроз о введении 100% пошлин на фоне новостей о создании организацией новой валюты для отказа от доллара. Об этом глава Штатов заявил журналистам в Белом доме.
«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Также американский президент заявил, что будет вводить пошлины в отношении «тех, кто плохо себя ведет». При этом саму цель создания БРИКС Трамп охарактеризовал как: «мутную и нехорошую».

Напомним, что ранее страны БРИКС рассматривали вариант о полном отказе от доллара. Для этого государства планировали создать новую валюту.

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#президент
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#трамп
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Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково
13 февраля 2025, 23:53

Фото: iStock/Sitikka

Самолет военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис FlightRadar 24.
«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса отслеживания полетов.

Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» рассказывал о пересечении границы РФ самолетом ВВС США Gulfstream C-37B ВВС. Судно вылетело с авиабазы Кэмп-Спрингс, после сел в Роттердаме, а уже следом направился в сторону РФ. Отмечается, что самолет прибыл в Россию в рамках сделки по обмену Александра Винника.

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#самолет
#сша
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Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*: сторонники экс-главы Украины в ответ сорвали заседание в Раде
В Верховной раде началась потасовка на фоне введения санкций против Порошенко*
13 февраля 2025, 21:46

Пётр Порошенко (фото: РИА Новости/Стрингер)

Сторонники бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* сорвали заседание Верховной рады на фоне введённых против него санкционных ограничений. Об этом пишут украинские СМИ.
Накануне украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл пожизненные санкции против экс-главы государства. Предположительно, это связно с обвинениями в госизмене. Порошенко* назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого он считает Владимира Путина.

В четверг на фоне этого сообщения сторонники бывшего президента устроили потасовку в Раде, заблокировав трибуну. В результате, заседание было закрыто под крики: «Позор!».

До этого в среду Зеленский объявлял о введении СНБО новых санкций в отношении нескольких лиц, имён которых он не раскрыл.

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Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа
13 февраля 2025, 20:42

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что был поражён «оцепенением» мира после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будто это что-то «из ряда вон выходящее».
Такая реакция последовала из-за неправильной политики администрации бывшего президента США Джо Байдена, отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Лавров подчеркнул, что европейские сателлиты США полностью отказались от диалога и дипломатии, как способов общения с внешним миром, предпочтя вместо этого «язык угроз, санкций, вооружения нацистского киевского режима» для ведения войны против России.

Судя по ступору, вызванному диалогом Путина и Трампа, Запад начал воспринимать угрозы и преступления Украины как что-то должное, как единственный способ общения с Россией, добавил глава внешнеполитического ведомства.

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Жириновский предвидел встречу Путина и Трампа
13 февраля 2025, 19:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Перечислять сбывшиеся пророчества Владимира Жириновского стало уже привычным делом и даже немного дурным тоном, однако его прозорливость продолжает удивлять. Например, политик предсказал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, возможность которой сейчас широко обсуждается.
Такие переговоры между между лидерами двух ведущих мировых держав основатель и глава ЛДПР спрогнозировал во время своего выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом рассказали журналисты издания aif.ru. Жириновский тогда говорил, что Трамп сможет положить конец трем конфликтам и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Отношения России и США будут нормальными, предрекал лидер думской фракции.

«Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, чтобы вся Новороссия, Крым и Донбасс были под российским флагом», — заявлял тогда Жириновский.

Кроме того, политик говорил о том, что в Североатлантический альянс войдут пять оставшихся районов Украины.

«И мы отделяем ее. Она [часть Украины] в НАТО входит, в Евросоюз... Пусть идут, куда хотят», — говорил Жириновский.

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