Освобожденный в США Винник находится дома и пока не видел детей

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Освобожденный в США и прибывший в Россию Александр Винник уже находится дома, но пока не видел своих детей. Этим он поделился с РИА Новости.
«Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это», — рассказал агентству россиянин.
Напомним, что самолет, на борту которого находился Винник, приземлился во Внуково в четверг вечером. Александра отпустили в обмен на освобождение американца Марка Фогеля.
Винник отметил, что в страну он возвращался через Польшу. Также он поблагодарил президента России Владимира Путина, Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американского главу Дональда Трампа и адвокатов, которые посодействовали его освобождению.
Дело Александра Винника продолжается с 25 июля 2017 года. Он был задержан в Греции во время отдыха со своей семьей. Россиянина отправили в США, где ему представили обвинение в управлении биржей криптовалют BTC-e. Американское правосудие заявило, что с помощью нее осуществлялись хакерские атаки и торговля наркотиками. Также в деле фигурировали случаи коррупции. Виннику грозило до 10 лет лишения свободы.
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