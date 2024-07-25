Отель в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против Нетаньяху

Фото: сайт Кремля
В Вашингтоне обработали от насекомых отель «Уотергейт», в котором остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом РИА Новости сообщили в гостинице.
Ранее сообщалось, что противники политика устроили акцию с использованием насекомых и пожарной сигнализации в отеле. На опубликованном в соцсетях видео видны личинки и кузнечики в коридоре отеля, также насекомые ползали по столу с флагами Израиля и США в конференц-зале.
В гостинице сообщили, что оперативно приняли все необходимые меры для обеспечения дезинфекции внутри здания. В настоящее время работа отеля продолжается в нормальном режиме.
В планах Нетаньяху встретиться с президентом США Джо Байденом в четверг, вице-президентом Камалой Харрис в тот же день и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в пятницу.
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В гостинице сообщили, что оперативно приняли все необходимые меры для обеспечения дезинфекции внутри здания. В настоящее время работа отеля продолжается в нормальном режиме.
В планах Нетаньяху встретиться с президентом США Джо Байденом в четверг, вице-президентом Камалой Харрис в тот же день и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в пятницу.
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Анастасия Чинкова