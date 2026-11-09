Отец Маска раскрыл, начнут ли демократы расследование против его сына

09 ноября 2026, 15:26

Инвестор Эррол Маск уверен, что демократы начнут расследование в отношении Илона

Эррол Маск (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Инвестор Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, в интервью Радио РБК выразил уверенность, что демократы после победы на промежуточных выборах в США начнут расследование в отношении его сына. По мнению Маска-старшего, представители Демпартии «сделают все возможное», чтобы добиться судебного преследования бизнесмена.





Тем не менее, считает Маск, демократам будет «очень трудно»:





«Я отлично знаю своего сына. Он не плохой человек. Илон не делает ничего, что могло бы стать причиной для преследования. Но они все равно попытаются. В этом нет никаких сомнений», — заявил он.