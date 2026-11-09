Отец Маска раскрыл, начнут ли демократы расследование против его сына
Инвестор Эррол Маск уверен, что демократы начнут расследование в отношении Илона
Инвестор Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, в интервью Радио РБК выразил уверенность, что демократы после победы на промежуточных выборах в США начнут расследование в отношении его сына. По мнению Маска-старшего, представители Демпартии «сделают все возможное», чтобы добиться судебного преследования бизнесмена.
Тем не менее, считает Маск, демократам будет «очень трудно»:
«Я отлично знаю своего сына. Он не плохой человек. Илон не делает ничего, что могло бы стать причиной для преследования. Но они все равно попытаются. В этом нет никаких сомнений», — заявил он.
О планах демократов начать расследование в отношении Маска после выборов ранее сообщило Politico. По данным издания, оно может затронуть деятельность миллиардера на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE), многомиллиардные контракты его компаний с правительством США и его возможную роль в ограничении доступа к Starshield — военной версии Starlink — на Украине. Комментируя эти данные, Маск написал в X: «Живущий мечом от меча и погибнет» — и пообещал выяснить, кто стоит за его противниками. Бизнесмен прежде отрицал свою причастность к ограничениям Starshield для Украины.
Промежуточные выборы в конгресс прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. По предварительным данным аналитического портала Decision Desk HQ, победу одерживает Демократическая партия: под ее контроль перейдет и палата представителей, где она получит больше 254 мест, и сенат — 54 места. Республиканцам в сенате предварительно достается 44 места, в палате — 161.
Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, возглавляет рейтинги богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние в $849,7 млрд, а Bloomberg — в $847 млрд. Он был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году и работал в его администрации до мая 2025-го. В текущем избирательном цикле предприниматель пожертвовал более $445 млн на поддержку Республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс. The New York Times называла Маска крупнейшим донором республиканцев за всю историю.