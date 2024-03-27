The Guardian: Дональд Трамп начал продавать Библии в рамках своей кампании

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США и будущий кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании продает Библии совместно с Ли Гринвудом — кантри-певцом, музыка которого звучит на его митингах. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Счастливой Страстной недели! Давайте заставим Америку снова молиться. <...> Религии и христианства больше всего не хватает в этой стране, и я искренне верю, что нам нужно вернуть их, и мы должны вернуть их быстро. Я думаю, это одна из самых больших проблем, которые у нас есть. Вот почему наша страна сходит с ума. Мы потеряли религию в нашей стране. Всем американцам нужна Библия в их доме, и у меня их много», — написал Трамп в своей соцсети Truth.Гринвуд, кантри-певец, чья фирменная мелодия звучит на митингах Трампа, предлагает Библии для продажи за $59.99 через веб-сайт GodBlessTheUSABible.com. На нём опубликована фотография Дональда Трампа, на которой он широко улыбается и держит Библию перед своим клубным галстуком в красно-белую полоску. На обложке Библии выбиты слова «Святая Библия» и «Боже, благослови США», а дизайн основан на флаге США.
«В последний раз, когда американский народ видел, как Дональд Трамп держал Библию, - сказала она, - это было для фотосессии после того, как он расправился со слезоточивым газом с американскими гражданами, протестующими против превосходства белой расы. <...> Это классический Дональд Трамп — мошенник, который провел свою жизнь, обманывая людей, и свое президентство, обманывая средний класс и снижая налоги для своих богатых друзей», — так прокомментировала эту историю Сарафина Читика, пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии США и один из главных спикеров предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов на внутрипартийных выборах. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее экс-президент США заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».
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