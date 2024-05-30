Озвучены основные причины неадекватного поведения людей в соцсетях

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что неадекватное поведение некоторых людей в чатах и соцсетях может быть объяснено потребностью в выбросе агрессии.
«Если войти в диалог с агрессивным человеком, то у него задача одна – выплеснуть на вас или на группу людей агрессию. Это его задача. Тут можно только пожалеть человека и ни в коем случае не писать ему об этом – смысла в этом нет», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Она добавила, что в повседневной жизни такие «хейтеры» могут быть весьма спокойными и не выражать недовольств, компенсируя выброс агрессии в интернете.
А психолог Мария Макаренко рассказала, как работать со стрессом и тревожностью. По её словам, чтобы справиться с этими состояниями, нужно привести в порядок тело, мышление, а также научиться принимать решение и действовать.
«Если человек боится выступлений, потому что не умеет громко и четко говорить, то он может научиться этому. Записаться на курсы ораторского искусства. Как только человек примет решение менять свою жизнь и начнёт делать шаги в этом направлении, стресс начнёт отступать», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Ранее Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
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