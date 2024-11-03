Религиовед Лукин: американцы не верят в искренность религиозности Трампа и Харрис

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Американцы перед выборами не верят в искренность религиозных взглядов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин сообщил в беседе с РИА Новости.
Религиовед подчеркнул, что вера кандидатов традиционно имеет большое значение, однако большинство жителей США не верят в её искренность. Церкви, конечно, окажут влияние на выбор кандидатов, однако не настолько критичное, как это было, например, полвека назад.
По словам Лукина, Трамп несколько раз менял конфессии. Так, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт. А Харрис, в свою очередь, сочетает формальный баптизм и магические практики.
Однако практически неизменным остаётся то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и его Республиканскую партию, а все остальные конфессии отдают предпочтение Харрис, Байдену и всей Демократической партии.
Также эксперт отметил значительно сокращение численности христиан в США. По опросу Pew, проведённому в 2020 году, их насчитывалось 64%.
В заключение Лукин подчеркнул, что раскол в обществе перед президентскими выборами всё же больше связан с гендерными предпочтениями, нежели с религией. За Трампа отдают больше голосов мужчины, а Харрис психологически ближе женщинам.
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По словам Лукина, Трамп несколько раз менял конфессии. Так, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт. А Харрис, в свою очередь, сочетает формальный баптизм и магические практики.
Однако практически неизменным остаётся то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и его Республиканскую партию, а все остальные конфессии отдают предпочтение Харрис, Байдену и всей Демократической партии.
Также эксперт отметил значительно сокращение численности христиан в США. По опросу Pew, проведённому в 2020 году, их насчитывалось 64%.
В заключение Лукин подчеркнул, что раскол в обществе перед президентскими выборами всё же больше связан с гендерными предпочтениями, нежели с религией. За Трампа отдают больше голосов мужчины, а Харрис психологически ближе женщинам.
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Анастасия Чинкова