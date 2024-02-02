Памфилова: Для голосования через ДЭГ подали заявления 740 тысяч россиян

Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего.