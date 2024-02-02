Памфилова: Для голосования через ДЭГ подали заявления 740 тысяч россиян

Фото: kremlin.ru
740 тысяч россиян подали заявления для голосования при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
«У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить», — рассказала Памфилова.
По её словам, ещё 160 тысяч заявлений подали россияне, которые хотели бы принять участие в голосовании при помощи «Мобильного избирателя». Им могут воспользоваться те избиратели, которые во время голосования будут находиться не по месту своего проживания, а где-то в другой точке Российской Федерации, Заключила Памфилова.
Читайте также:
ЦИК: Количество избирателей в РФ на 1 января составило более 112,3 млн
В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать иностранным наблюдателем
Памфилова: В избирательной кампании в данный момент числятся 11 кандидатов
Евгения Парфентьева