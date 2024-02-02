ЦИК: количество избирателей в РФ на 1 января составило более 112,3 млн

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Количество избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составляет 112 309 947 граждан, за пределами государства их численность достигает 1,89 миллиона, еще 11 924 человека — в городе Байконур. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Телеграм-канале.
По информации ЦИК, первый раз эти сведенья представляются с учетом избирателей, который проживают в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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