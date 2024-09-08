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Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ

Памфилова: явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах достигла 90%
08 сентября 2024, 23:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Явка на выборах, прошедших в России на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 90 процентов. Об этом сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, информирует ТАСС.


«В тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что (…) избиратели (...) осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90 процентов – высокая явка», – подчеркнула Памфилова.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, в ходе которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровнях. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что жалоб на нарушения в ходе Единого дня голосования было очень мало. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарных условиях.

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#элла памфилова
#голосование
#россия
В США заявили о тяжелой потере для ВСУ
Макгрегор: удар по Полтавскому военному институту стал тяжелой потерей для ВСУ
08 сентября 2024, 23:19

Фото: iStock/rarrarorro

Удар ВС РФ по военному институту связи в Полтаве стал большой потерей для ВСУ. Такие слова написал в социальной сети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинский корабль идет ко дну», — подчеркнул эксперт, комментируя ситуацию в Полтаве.

По мнению Макгрегора, удар по Полтавскому военному институту показал всему миру серьезность намерений российских военных, а также стал правильным стратегическим ходом. Как сказал бывший советник Пентагона, «Россия не шутит, она настроена серьезно».

Российские войска ударили по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Согласно данным подполья, что ракетный удар был нанесен во время построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на миллиард рублей
РКН оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей
08 сентября 2024, 23:08

Фото: iStock/Zolnierek

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей за отсутствие у них маркировки в период действия закона об иностранных агентах. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил глава управления по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
В 2024 году за это правонарушение ведомство наложило штрафы в размере 12 миллиардов рублей. Также в этом году иностранные медиаплатформы были оштрафованы на 35 миллионов рублей за то, что не удалили запрещенный или недостоверный контент.

В течение года владельцам 27 000 сайтов было предложено удалить такой контент. Невыполнение этого требования привело к блокировке страниц.

6 сентября Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку и блогера Залину Маршенкулову*, журналиста Александра Савельева*, политика Аркадия Янковского* и политолога Давида Канкию*.

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* входит в список иноагентов
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Медведев высказался о выборах
Медведев заявил о популярности ДЭГ
08 сентября 2024, 22:35

Фото: сайт Кремля

Дистанционное электронное голосование набирает в России популярность, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя итоги голосования в регионах в центральном партийном исполкоме. Он отметил, что такой формат лучше, нежели волеизъявление по почте у американцев.
«Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный. Во всяком случае лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки», — сказал Медведев.
Политик подчеркнул организованность российских выборов. К слову, обычный формат голосования тоже никто не отменял.

Выборы в России состоялись в период с 6 по 8 сентября, сейчас идет подсчет голосов избирателей.

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#россия
#выборы
#голосование
#дмитрий медведев
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Зеленский назначил Верещук замглавы президентского офиса
08 сентября 2024, 22:11

Экс-вице-премьер Украины Ирина Верещук стала замглавы президентского офиса, что следует из опубликованного указа главы киевского режима Владимира Зеленского.
На Украине сейчас происходит масштабная перестановка в плане должностей. Таким образом с должности главы МИД уволен Дмитрий Кулеба, замглавы президентского офиса Ростислав Шурма, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических промышленных областей Александр Камышин и другие.

Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин подчеркивал, что Зеленский когда-то был «замечательным ведущим», однако теперь является «обреченным».

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, отменив выборы. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
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Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины дрона
08 сентября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/starpik

О нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии сообщили в румынском Минобороны. Там отметили, что аппарат после того, как покинул воздушное пространство, направился в сторону украинской республики.
«Начиная с 02:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — пояснили в оборонном ведомстве Румынии.

По его данным, сообщение о принятии мер по оповещению населения городов Констанца и Тулча направили Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что румынская техника вернулась на базу примерно в четыре утра. К слову, в минувший четверг, 5 сентября, власти Румынии подписали закон о передаче киевскому режиму зенитного ракетного комплекса Patriot.

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#мир
#румыния
#истребитель f-16
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#беспилотник
#новости
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На Украине скрывают реальное число дезертиров
Блогер Бойко заявил о сокрытии властями Украины реального числа дезертиров
08 сентября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/reflection_art

Реальное количество дезертиров скрывают власти Украины, написал в соцсетях блогер Владимир Бойко. Он отметил, что киевский режим идет на это, чтобы избежать паники на фоне плачевного состояния ВСУ.
«Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — предположил Бойко.
Он также добавил, что полиция не ищет даже тех дезертиров, о которых уже знает общественность.

Ранее военнослужащая ВСУ заявила, что ее пытался изнасиловать командир, а когда она отказалась, ударил по лицу.

Боевики ВСУ не раз указывали на жестокое обращение со стороны командования. Некоторые украинские военнослужащие с радостью сдаются в плен ВС РФ.

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#мир
#украина
#всу
#новости
#блогер
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Центризбирком не увидел активной деятельности прозападных оппонентов
Памфилова: в эти выборы не наблюдается деятельность прозападных оппонентов
08 сентября 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Активная деятельность прозападных и антироссийских оппонентов не наблюдается в эту избирательную кампанию, заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании...» — сказала председатель ЦИК РФ.

Памфилова отметила, что выводы сделаны на основе DDoS-атак, которые, по словам главы ЦИК, являются мощными, но «в том режиме, в котором мы уже привыкли».

Голосование проходит в период с 6 по 8 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что в Единый день голосования снизилось количество нарушений и жалоб.

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#россия
#цик
#выборы
#новости
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В Германии пообещали наказать причастных к терактам на СП
Шольц пообещал наказать причастных к терактам на СП
08 сентября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Теракты на нитках газопровода «Северный поток» должны расследоваться, а те, кто их совершил — нести ответственность, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность. Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании — прим. ред.), о чем сообщалось в СМИ», — прокомментировал журналистам Шольц.
Взрывы на нитках СП случились в сентябре 2022 года. По заявлению Кремля, российская сторона ни разу не получила данных по терактам, хотя запрашивала их.

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#германия
#олаф шольц
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Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%
08 сентября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Diy1

На 18:00 8 сентября 2024 года явка избирателей на выборы в Советы депутатов Подмосковья составила 22.72%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. На избирательные участки пришли 16.96%, а дистанционно проголосовали 87.24%.
Ранее сообщалось, что в 15:00 явка электората составляла 21.36% избирателей. Дистанционно свой голос отдали 86.08%, на участках — 15.58%. Выборы депутатов проходят в период с 6 по 8 сентября в 28 подмосковных городских округах. Все подробности о кандидатах, участках и списках можно узнать на сайте ЦИК РФ.

Наблюдатели на выборах подчеркнули, что люди приходят голосовать целыми семьями. Кроме того, в избирательном процессе участвуют в том числе и осужденные граждане.

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