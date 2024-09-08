Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ

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Явка на выборах, прошедших в России на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 90 процентов. Об этом сообщила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, информирует ТАСС.
«В тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что (…) избиратели (...) осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90 процентов – высокая явка», – подчеркнула Памфилова.
8 сентября в России проходил Единый день голосования, в ходе которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровнях. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что жалоб на нарушения в ходе Единого дня голосования было очень мало. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарных условиях.
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