Памфилова рассказала о попытках россиян, которые уехали из РФ, сорвать выборы

Фото: сайт Кремля
Россияне, которые уехали из страны, начали подготовку к подрыву выборов президента в 2024 году.
Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, она не собирается обсуждать эмигрировавших из страны.
При этом Памфилова назвала «подонками» тех граждан, которые из-за границы продолжают отрабатывать заказы, которые направлены на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил главу ЦИК Эллу Памфилову в ходе церемонии, посвященной 30-летию комиссии.
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени. Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
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При этом Памфилова назвала «подонками» тех граждан, которые из-за границы продолжают отрабатывать заказы, которые направлены на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ.
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени. Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
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Мария Фирсова