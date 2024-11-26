Парламент Грузии поддержал проведение выборов президента 14 декабря

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Во время прямой трансляции на сайте законодательного органа парламент Грузии утвердил проведение выборов президента 14 декабря, проинформировало агентство ТАСС.
«80 — за, ноль — против. Постановление принято», — заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили после голосование депутатов.
Шалва Папуашвили объявлял, что если эту дату проведения выборов утвердят, то инаугурация лидера государства состоится 29 декабря 2024 года.
Спикер парламента подчеркнул, что выборы президента Грузии впервые пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков — в ней будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а ещё местных администраций.
Шестилетний срок президента Саломе Зурабишвили заканчивается 16 декабря и необходимо провести выборы на пост президента республики в сроки, установленные Конституцией, обратил внимание Папуашвили.
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