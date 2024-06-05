Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

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Парламент Словении 4 июня принял указ о признании Палестинского государства. Об этом информирует Agence France Press (AFP).
«Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его», — сообщается издание.За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента.
Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста они не стали участвовать в голосовании. В свою очередь, правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов лживым и равнодушным по отношению к трагедии палестинского народа.
Ранее Дональд Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак