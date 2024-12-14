Парламент в Южной Корее поддержал импичмент президента

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Импичмент южнокорейского президента Юн Сок Ёля поддержали в парламенте республики, передает MBC заявление спикера парламента У Вон Сика.
В голосовании участвовали 300 парламентариев, 204 из которых поддержали импичмент. Позже Конституционный суд разберется и примет решение, объявить импичмент или вернуть политика на должность. Дело может рассматриваться до полугода.
Перед этим стало известно, что Минюст корейской республики запретил Юн Сок Ёлю покидать страну. Уточнялось, что подобный запрет применен впервые. Расследование идет по делу о подозрениях в мятеже и госизмене. В стране действует введенное Юн Сок Ёлем военное положение, мотивированное, по его словам, защитой конституционного порядка.
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Никита Кротов