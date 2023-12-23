Радио1
Главная / Новости / Политика/ Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты

Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты

Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты
23 декабря 2023, 14:09
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

Журналистка Екатерина Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть её кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не допустила самовыдвиженку Дунцову до президентских выборов из-за обнаружения 100 ошибок в документах на выдвижение.

Журналистка заявила о своём намерении обратиться в Верховный суд для обжалования решения ЦИК. По её словам, все якобы обнаруженные комиссией недочёты в документах на самом деле таковыми не являются, поэтому окончательное решение основано «не на законе».


После этого женщина обратилась в партию «Яблоко», заявив, что уже не сможет самостоятельно провести повторное собрание инициативной группы. Однако при выдвижении от политической партии, у Дунцовой появится такая возможность.

Самовыдвиженка в обращении к партии отметила, что в настоящее время уже свыше 200 тысяч жителей России готовы поставить подпись в поддержку её выдвижения на пост президента РФ.

Читайте также:

ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента

Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024

В ЦИК рассказали о числе претендентов в кандидаты на выборы президента
#цик
#кандидаты
#президент
#выборы
#партия
#обращения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
23 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Центральная избирательная комиссия отказалась допускать журналистку Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента России.
Отмечается, что в ходе заседания ЦИК заявила об обнаружении 100 ошибок в документах на выдвижение. В частности, нотариус неправильно указал номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Также в комиссии подчеркнули, что протокол собрания мог быть подписан уже после его проведения. Он также не даёт точных сведений о численности группы.

Помимо этого, в ЦИК были недовольны качеством подписей. Некоторые члены инициативной группы вместо росписи поставили в окошке слово «да», а кто-то даже нарисовал кота в официальном документе. Это навело членов комиссии на мысль о том, что ошибки были заранее спланированы и совершены намеренно.

Читайте также:

ЦИК принял документы для участия в выборах от журналистки Екатерины Дунцовой

Член ЦИК: возможная кандидатка в президенты РФ Дунцова связана с Ходорковским*

Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024

*признан Минюстом РФ иноагентом
#цик
#президент
#кандидаты
#россия
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия и Германия вынуждены сохранить контакты, заявил посол Ламбсдорфф
Посол ФРГ в РФ Ламбсдорфф: Германия вынуждена сохранить контакты с Россией
23 декабря 2023, 13:21

Фото: iStock/a-poselenov

Германия вынуждена сохранить контакты с Россией. С таким заявлением выступил посол ФРГ в РФ Александр Граф Ламбсдорфф.
По его словам, несмотря на противоположные позиции по ряду важных мировых вопросов, Россия и Германия должны сохранять контакты. Это связано с тем, что РФ является самой территориально крупной страной в мире, а также занимает постоянное место в Совбезе ООН и имеет общую границу с несколькими странами Евросоюза.

Вместе с тем, Ламбсдорфф добавил, что в настоящее время одной из первостепенных задач Германии является завершение конфликта на Украине. Также необходимо обеспечить построение стабильного прочного мира, основанного на международном праве.

Читайте также:

Германия включила Россию в список стран, являющихся налоговыми убежищами

Германия за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector

В Германии отреагировали на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев
#германия
#россия
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЦИК рассказали о числе претендентов в кандидаты на выборы президента
Памфилова: общее число претендентов в кандидаты на выборы достигло 29 человек
23 декабря 2023, 13:04

Фото: сайт Кремля

Общее число претендентов в кандидаты на президентские выборы составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания.
Она отметила, что в настоящее время наблюдается большая нагрузка – представители ЦИК посещают съезды, на которых собираются претенденты в кандидаты на предстоящие выборы главы государства. По её словам, в данным момент числится уже 29 претендентов.

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.

Читайте также:

КПРФ определилась с кандидатом в президенты России

ЦИК принял документы для участия в выборах от журналистки Екатерины Дунцовой

Инициативная группа: мы видим в Путине будущее нашей страны
#цик
#элла памфилова
#выборы
#кандидаты
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета
23 декабря 2023, 11:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Россия не станет участвовать в финансировании навязанной Америкой группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО входит в обязательства каждого государства, являющегося участником Конвенции о запрещении химического оружия.

«Вместе с тем РФ совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной 2атрибутивной» группы по расследованию и идентификации, занимающейся незаконной деятельностью в интересах коллективного Запада», —отметила Захарова.
В конце ноября РФ не стали переизбирать в исполнительный совет ОЗХО, но Россия намерена вместе с союзниками и далее играть самую активную роль на площадке этой организации.

«Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия», —заявила Мария Захарова.
С её слов, РФ покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, при этом останется наблюдателем, чтобы поэтапно отстаивать национальные интересы в отрасли химической промышленности.

В исполнительный совет ОЗХО входит 41 участник. Участники избираются на 2 года по принципу ротации.

29 ноября в обновленный исполнительный совет ОЗХО было избрано 21 государство. От восточноевропейской группы туда вошли Литва, Польша и Украина. В совете не оказалось России.

Читайте также:

Захарова приняла участие в церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»

МИД: Миф об угрозе для Дании со стороны российских рыбаков — очередной вброс

Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане
#политика
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков резко ответил финскому министру Хяккянену о войне с Россией
Пушков рассказал финскому министру о «ледяной войне» с Россией
23 декабря 2023, 09:18

Фото: istockphoto/IherPhoto

Страны Запада ведут против Москвы «ледяную войну» и участвуют в «горячей» на Украине.
Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он ответил министру обороны Финляндии Антти Хяккянену о подготовке Запада к «холодной войне» с РФ.

Хяккянен ранее заявил, что западные страны готовятся к «новой холодной войне» с РФ на фоне увеличения военного производства. Они будут и дальше поддерживать Украину и противостоянии с Москвой.

«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только «готовятся к холодной войне» с Россией, - в то время, как уже почти 2 года они сами её против России ведут, причем в самой активной форме», - высказал своё мнение Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что они готовились к ней с 2014 года. Именно тогда появились первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – это случилось ещё раньше. Пушков считает, что в годы «холодной войны» отношения между Западом и РФ были «неизмеримо лучше». К примеру, советский газ направлялся в Западную Европу, и трубопроводы не взрывались.

«Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь «готовится к новой холодной войне», к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь её инициатором», - высказался Пушков.
Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.

Читайте также:

Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога

В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину

Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным
#политика
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Политолог Миршаймер: внутренние проблемы Киева делают бессмысленной помощь США
23 декабря 2023, 06:25

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.

Аналитик предполагает, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от помощи США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил успех Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его мнению, ВСУ отступают по всей линии фронта, и Россия в случае прекращения помощи Украине со стороны Соединённых Штатов вполне может взять Одессу и Харьков.

Читайте также:

Политолог Блохин о поддержке США реформ Украины: «Пытаются кусок оторвать»

В Польше раскрыли будущее Украины без помощи Запада

Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины
#политолог
#сша
#украина
#помощь
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество нарушений при передаче Крыма Украине оказалось рекордным
Константинов: При передаче Крыма было допущено рекордное количество нарушений
23 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/Inna_Borodiy

Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.
«С другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — отметил Константинов.

По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.

Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, в частности, заявил, что сначала нужно было провести референдум в рамках РСФСР для передачи Крыма, но мнение жителей республики никто не спросил. Он пояснил, что при передаче полуострова не были прописаны гарантий жителей Крыма.

Читайте также:

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно

Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ

В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР в 1954 году
#крым
#украина
#ссср
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога
23 декабря 2023, 05:28

Фото: iStock/designer491

Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.
«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

22 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяются основания для введения антироссийских санкций. Документ, например, предоставляет возможность отключения от финансовой системы банков, которые были уличены в содействии России в обходе санкций против военно-промышленного комплекса страны.

Внесённые поправки в предыдущие нормативные акты позволят США вводить вторичные санкции. Среди товаров, платежи по которым нельзя будет проводить, обозначены полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

Вместе с тем, администрация США получила возможность блокировки импорта продукции, которая была произведена в России, но глубоко переработана в других государствах. Это касается алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков.

Читайте также:

В США запретили импортировать ряд продуктов из России

В США расширили правовые основания для введения санкций против России

FT: США пригрозили банкам отключением за несоблюдение антироссийских санкций
#дипломат
#посол
#россия
#сша
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зыбинский: Группировка «Запад» отразила 7 атак ВСУ на купянском направлении
23 декабря 2023, 05:09

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы группировки Вооружённых сил РФ «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении СВО, при этом уничтожив два танка Leopard 2. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
«Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке <...> артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп <...> в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — сказал Зыбинский.

Кроме того, отметил он, противник также предпринял две контратаки в направлении Жегловки и Тернов, но и они были отражены.

Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) при этом составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортёра М113, два миномёта, четыре пикапа, а также орудие Д-20.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пикапы с личным составом ВСУ — МО РФ

Расчёт БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ — МО РФ

РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
#вооружённые силы рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф