Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты

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Журналистка Екатерина Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть её кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не допустила самовыдвиженку Дунцову до президентских выборов из-за обнаружения 100 ошибок в документах на выдвижение.
Журналистка заявила о своём намерении обратиться в Верховный суд для обжалования решения ЦИК. По её словам, все якобы обнаруженные комиссией недочёты в документах на самом деле таковыми не являются, поэтому окончательное решение основано «не на законе».
После этого женщина обратилась в партию «Яблоко», заявив, что уже не сможет самостоятельно провести повторное собрание инициативной группы. Однако при выдвижении от политической партии, у Дунцовой появится такая возможность.
Самовыдвиженка в обращении к партии отметила, что в настоящее время уже свыше 200 тысяч жителей России готовы поставить подпись в поддержку её выдвижения на пост президента РФ.
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Журналистка заявила о своём намерении обратиться в Верховный суд для обжалования решения ЦИК. По её словам, все якобы обнаруженные комиссией недочёты в документах на самом деле таковыми не являются, поэтому окончательное решение основано «не на законе».
Самовыдвиженка в обращении к партии отметила, что в настоящее время уже свыше 200 тысяч жителей России готовы поставить подпись в поддержку её выдвижения на пост президента РФ.
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Анастасия Чинкова