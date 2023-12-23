Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты

Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.