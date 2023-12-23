В ЦИК рассказали о числе претендентов в кандидаты на выборы президента

Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС. Cам журналист подчеркнул, что для него принятие этого решения оказалось сложным.