В ЦИК рассказали о числе претендентов в кандидаты на выборы президента

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Общее число претендентов в кандидаты на президентские выборы составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания.
Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.
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