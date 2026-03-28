Пашинян сделал заявление о визите в Россию
Премьер Армении Пашинян назвал Россию другом и заявил о скором визите
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Россию, назвав ее другом республики. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе встречи с жителями Еревана, комментируя просьбу горожанки не «уходить» от РФ.
Женщина подчеркнула, что ее близкие живут в этой стране. Пашинян также отметил историческую связь, упомянув, что его дед был участником Великой Отечественной войны.
«Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи. Она наш друг», — высказался армянский политик о России.
Ранее Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ оружейным вопросом.