Пашинян сделал заявление о визите в Россию

28 марта 2026, 18:15

Премьер Армении Пашинян назвал Россию другом и заявил о скором визите

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Россию, назвав ее другом республики. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе встречи с жителями Еревана, комментируя просьбу горожанки не «уходить» от РФ.





Женщина подчеркнула, что ее близкие живут в этой стране. Пашинян также отметил историческую связь, упомянув, что его дед был участником Великой Отечественной войны.





«Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи. Она наш друг», — высказался армянский политик о России.