25 июля 2025, 03:09

Экономический прогнозист Армстронг: НАТО может отправить войска на войну с Россией

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил о готовности НАТО отправить солдат для войны с Россией, поскольку альянс, вложив огромные ресурсы в Украину, не сможет принять ее поражение. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.





Армстронг пояснил, что Запад не может позволить Украине проиграть из-за масштабных вложений. Он напомнил о прецеденте ввода войск НАТО в Косово в 1999 году под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы, предположив, что аналогичное обоснование может быть использовано сейчас.





«Уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — сказал он.