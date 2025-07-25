«Уже есть прецеденты»: В США предупредили об отправке солдат НАТО на войну с Россией
Экономический прогнозист Армстронг: НАТО может отправить войска на войну с Россией
Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил о готовности НАТО отправить солдат для войны с Россией, поскольку альянс, вложив огромные ресурсы в Украину, не сможет принять ее поражение. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Армстронг пояснил, что Запад не может позволить Украине проиграть из-за масштабных вложений. Он напомнил о прецеденте ввода войск НАТО в Косово в 1999 году под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы, предположив, что аналогичное обоснование может быть использовано сейчас.
«Уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — сказал он.
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При этом Армстронг отметил, что давление европейских стран вынуждает США проводить всё более враждебную политику в отношении России.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял о невозможности компромисса по вопросу ввода иностранных войск на Украину.
Ранее сообщалось, что массовые перебои в работе спутникового интернет-сервиса Starlink были зафиксированы по всему миру в четверг вечером, 24 июля. Количество сообщений о сбоях превысило 50 тысяч. Напомним, что интернет от Starlink применяется ВСУ с 2022 года для связи между подразделениями и наведения оружия.