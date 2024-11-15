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Пентагон назвал число покончивших жизнь самоубийством военных США в 2023 году

Пентагон: в 2023 году 523 военных США покончили жизнь самоубийством
Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Свыше полутысячи американских военнослужащих покончили жизнь самоубийством в прошлом году. Как уточнили в Пентагоне, это больше, чем в 2022 году.
«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — пояснили в Минобороны США.
Отмечено, что общее количество самоубийств на сто тысяч военнослужащих увеличилось на 9%. Причем большинство военных были молодыми.



Весной прошлого года глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился об улучшении доступа военнослужащих к работе с психологами для снижения количества инцидентов.

Ранее сообщалось, чем шокирован Пентагон, и как это связано с хуситами.

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#пентагон
Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
Закупщик Пентагона ЛаПланте: США шокировал «потрясающий» арсенал ракет хуситов
15 ноября 2024, 11:29

Фото: iStock/allanswart

«Потрясающий» арсенал у йеменских хуситов привел в шок сотрудников Минобороны США. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте на конференции «Будущее обороны», передает Axios. По его словам, в вооружении хуситов появляются все более современные ракеты.
ЛаПланте пояснил, что за полгода хуситам удалось увеличить свои арсеналы настолько, что он сам оказался в шоке.
«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован», — пояснил закупщик оборонного ведомства.
По информации издания, больше всего США обеспокоены тем, что у хуситов появились противокорабельные ракеты с серьезными техническими характеристиками. Эксперты полагают, что столь современное оружие им поставил Иран, который может доверять такие разработки лишь ополченцам из Йемена.

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#сша
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#иран
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Трамп сделал важное заявление относительно конфликта на Украине
Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец
15 ноября 2024, 08:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Конфликту на Украине пора положить конец. С таким призывом выступил Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — сказал он.

Трамп выступал на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики Америка прежде всего», которое проходило в его поместье Мар-а-Лаго. Во время своего выступления он заявил, что РФ и Украине следует остановиться. При этом политик не раскрыл подробностей своего плана по разрешению конфликта в Украине.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел.

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#сша
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Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел
15 ноября 2024, 08:27

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп отметил, что это важная должность, и выразил уверенность в том, что Бургум станет «фантастическим руководителем».

«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — заявил Трамп, указав на Бургума и помахав ему рукой.

Министерство внутренних дел США отвечает за управление такими ключевыми вопросами, как землепользование, геологическая разведка и охрана национальных парков.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#нато
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Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие
15 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио», — написал он.

Пушков отметил, что Трамп выглядит счастливым от своей победы, Байден рад, что Камала проиграла, а Джилл Байден, несмотря на свое несчастье, делает вид, что счастлива. Глава комиссии Совфеда по информполитике добавил, что оба Байдена испытывают ненависть к Трампу, они пытались отправить его в тюрьму. По его словам, такова традиция американской политики.

Сенатор заметил, что на фотографии отсутствует супруга Трампа, Мелания, которая отказалась присутствовать на встрече в Белом доме.

Напомним, что встреча между Байденом и Трампом по вопросу передачи власти прошла в среду. Пресс-секретарь Байдена, Карин Жан-Пьер, сообщила, что действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти будет осуществляться мирно и организованно.

На выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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#илон маск
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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России к 2025 году
Bloomberg: еще один пакет санкций ЕС против России могут принять в 2025 году
15 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и планирует принять новый пакет санкций в 2025 году. Об этом информирует агентство Блумберг.
Ожидается, что в этот пакет войдут торговые ограничения, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Согласно информации агентства, пакет санкций предполагается принять до 24 февраля следующего года — символической даты в контексте конфликта. В рамках этого пакета могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю и меры против «теневого» танкерного флота России.

Кроме того, ожидается, что новые санкции будут включать ограничения против физических лиц, связанных с российскими властями и экономикой. Таким образом, Евросоюз продолжает свою стратегию по сдерживанию России и попыткам оказать давление на её экономику в условиях продолжающегося конфликта.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неудачу антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.

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#ес
#евросоюз
#запад
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Более десяти стран решили купить российский подавитель «роя» дронов
«Рособоронэкспорт»: более 10 стран интересуются «Изделием РБ-504П-Э»
15 ноября 2024, 06:15

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами о продаже системы подавления дронов «Изделие РБ-504П-Э», сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает РИА Новости.
Этот комплекс, представленный в сентябре на выставке в Баку, предназначен для противодействия «рою» дронов и обладает характеристиками, подтвержденными в боевых условиях.

«Изделие РБ-504П-Э» подавляет каналы управления и спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц, имеет частоты для подавления защищенных каналов и может работать как в круговом, так и направленном режимах.

Комплекс состоит из радиопеленгатора и модуля подавления, которые можно объединить в единую сеть для радиоэлектронного подавления.

По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из разных стран. Переговоры с потенциальными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ включают демонстрационные показы за рубежом.

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Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине размером в огромную сумму
Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в €4,1 млрд
15 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия положительно оценила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины, ожидая теперь одобрения Совета ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК.
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что Киев выполнил все девять обязательных реформ в сферах борьбы с коррупцией, бизнес-климата, рынка труда, энергетики и экологии.

После перечисления этого транша общая сумма помощи Киеву достигнет €16,1 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила одобрение, не уточнив, что требуется решение Совета ЕС.

Фонд поддержки Украины — программа на €50 млрд, утвержденная на период с 2024 по 2027 год, средства которой Евросоюз привлек путем займа до 2048 года.

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#фонд
#евросоюз
#киев
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Каспийская флотилия пополнится кораблями с новой системой вооружения
Моисеев: Каспийская флотилия вскоре получит новые корабли и вооружение
15 ноября 2024, 05:10

Александр Моисеев (Фото: РИА Новости/Павел Львов)

Каспийская флотилия продолжит пополняться новыми кораблями и вооружением для обеспечения безопасности на южных морских рубежах, сообщил ТАСС главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в честь 302-й годовщины флотилии.
«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», — отметил Моисеев.
Он также подчеркнул, что развитие авиационной и береговой составляющей флотилии направлено на исключение любых морских угроз.

Сегодня Каспийская флотилия располагает новейшими кораблями с высокоточным оружием, готовыми выполнять сложные задачи. Важная роль также отведена созданию самодостаточной системы базирования и укреплению береговой инфраструктуры.

Флотилия продемонстрировала высокий профессионализм во время учений «Океан-2024», где участвовали десятки боевых единиц.

Каспийская флотилия была основана 15 ноября 1722 года по указу Петра I, а её главная база с 2020 года находится в Каспийске.

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#вмф
#развитие
#флот
#корабль
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Маск встретился с послом Ирана в ООН
NYT: Маск обсудил постпредом Ирана при ООН смягчение отношений с Вашингтоном
15 ноября 2024, 03:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск и представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обсудили пути снижения напряженности между США и Ираном.
По данным The New York Times, встреча прошла в понедельник в Нью-Йорке и длилась более часа. Источники издания охарактеризовали переговоры как позитивные, назвав их «хорошей новостью».

Маск, не являясь официальным лицом, стал для Ирана «обходным вариантом» для обсуждения вопросов, связанных с США.

Один из иранских чиновников сообщил, что Иравани предложил Маску добиться разрешения от Минфина США для переноса части его бизнеса в Тегеран.

Представители штаба Трампа отказались от комментариев, но указали, что Трамп, вернувшись в Белый дом, предпримет действия для «восстановления мира через силу».

Ранее WSJ также писала, что Вашингтон и Тегеран могут достичь дипломатического компромисса, хотя Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана.

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