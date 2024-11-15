Пентагон назвал число покончивших жизнь самоубийством военных США в 2023 году

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Свыше полутысячи американских военнослужащих покончили жизнь самоубийством в прошлом году. Как уточнили в Пентагоне, это больше, чем в 2022 году.
«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — пояснили в Минобороны США.Отмечено, что общее количество самоубийств на сто тысяч военнослужащих увеличилось на 9%. Причем большинство военных были молодыми.
Весной прошлого года глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился об улучшении доступа военнослужащих к работе с психологами для снижения количества инцидентов.
Ранее сообщалось, чем шокирован Пентагон, и как это связано с хуситами.
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Никита Кротов