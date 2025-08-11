США перекроют небо над Анкориджем в день визита Путина на Аляску
Власти США временно закроют воздушное пространство над Анкориджем 15 августа во время визита президента России Владимира Путина на Аляску для встречи с американским лидером.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США опубликовало уведомление о закрытии воздушного пространства в радиусе 30 миль (48,3 километра) вокруг Анкориджа и на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 тысячи метров). Ограничения будут действовать в пятницу 15 августа в течение одного дня — на период встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Предстоящие переговоры станут первым полноформатным саммитом лидеров России и США после длительного перерыва в двустороннем диалоге.
Стороны подтвердили участие и намерены обсудить пути урегулирования украинского кризиса. По данным Кремля, следующий раунд переговоров может пройти в России.
Читайте также: