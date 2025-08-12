Трамп отменил пошлины на импорт золота в США
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене таможенных пошлин на ввоз золота в страну через свою платформу Truth Social.
Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной, — говорится в официальном сообщении главы Белого дома. Решение последовало после публикации данных Погранично-таможенной службы США, планировавшей ввести 39% сбор на импорт золотых слитков из Швейцарии.
Новые тарифы должны были вступить в силу 25 августа 2025 года и затронуть крупнейший экспортный сектор Швейцарии. Аналитики прогнозировали, что это решение могло спровоцировать рост мировых цен на золото и переориентацию потоков драгоценного металла в Азию.
Представитель Министерства финансов США уточнил, что отмена касается всех форм золота (слитки, монеты, порошок). Ранее администрация Трампа уже вводила исключения для стратегических товаров: в июле были отменены пошлины на титановую продукцию для аэрокосмической отрасли.
