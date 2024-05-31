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Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США

NYT: Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России
31 мая 2024, 05:09
Фото: istock / Phototreat

Фото: istock / Phototreat

Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации с описанием целей в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом стало известно газете New York Times.
«Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник», — пишет информагентство.
Как сказано в материале, глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Уточняется, что именно он озвучил решение Соединённых Штатов Украине.



Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Байдена
Экс-сотрудник Госдепа Карден: разрешить Киеву наносить удары по РФ — безрассудно
31 мая 2024, 03:19

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Разрешение Штатов Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, «открывает двери» для трансформации конфликта в «настоящую» войну. Такое заявление сделал экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Карден отметил, что для него такое решение вовсе не удивительно, учитывая «послужной список» американской администрации, которая говорит общественности страны одно, а делает противоположное.

«За последние несколько дней (президент РФ Владимир — ред.) Путин и (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним», — высказался бывший советник.
Вместе с этим он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#оружие
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#удар
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Фицо перевели из больницы домой в Братиславу
Denník N: Премьер Словакии Фицо переведен из больницы домой после покушения
31 мая 2024, 02:57

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу. Об этом информирует словацкое издание Dennik N.
Словацкого премьера перевезли из клиники, где он находился с середины мая после нападения, не в другое медицинское учреждение, а домой.

«Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — рассказал источник информагентства.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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#оружие
#больницы
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#словакия
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Молдавия и Украина договорились о поставках российского газа
Кишинев и Киев обсудили сохранение транзита российского газа в Приднестровье
31 мая 2024, 01:39

Фото: istock / MikeMareen

Молдавия и Украина пришли к согласию по поводу поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». О возможных путях транзита энергоресурсов сообщает Bloomberg, ссылаясь на молдавского министра энергетики республики Виктора Парликова.
«Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье», — заявил Парликов.
Министр добавил, что остается открытым вопрос, кто будет нести расходы, и будет ли «Газпром» оплачивать транзитные сборы или откажется и остановит поставки в Приднестровье, когда соглашение закончится в конце 2025 года.

Парликов также отметил, что Кишинев не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту.

Ранее сообщалось, что в Молдавии задержали вернувшегося из России лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#приднестровье
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Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии
AFP: Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
31 мая 2024, 01:15

Фото: istock / SimonLukas

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что РФ не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом информирует издание AFP.
«Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились», — заявили в офисе французкого президента.
До этого сообщалось, что отказ направлять Москве соответствующее приглашение связан с военными действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия делегации РФ.

Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады произошла 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников принимало участие 156 тысяч человек, общие потери составили порядка 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — бойцы США. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военных Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

29 мая стало известно, что на памятные мероприятия пригласили Владимира Зеленского.

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Присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе
Суд присяжных признал Трампа виновным по уголовному делу о выплатах порноактрисе
31 мая 2024, 00:35

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом информирет телеканал CNN.
Экс-главе Штатов предъявлены обвинения в 34 случаях подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи с политиком в 2006 году.

После вердикта присяжных 11 июля Трампу будет вынесен приговор. У политика есть право обжаловать обвинительное решение. Оно также не мешает ему баллотироваться в президенты.

В свою очередь, Трамп назвал решение жюри «позором», заявил, что невиновен, и намерен «бороться до конца».

Отметим, Дональд Трамп является первым президентом в истории США, которого осудили за уголовное преступление.

Ранее сенатор Сергей Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#приговор
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Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России
Politico: Байден тайно разрешил ВСУ бить по территории России
30 мая 2024, 23:37

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден тайно разрешил Вооруженным силам Украины совершать атаки американским оружием внутри России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственный источник.
В публикации указано, что американский лидер позволил военным ВСУ совершать атаки вблизи границ Харьковской области.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что позиция Белого дома по поводу нанесения ВСУ ударов вглубь пределов РФ «не претерпела изменений».

Ранее в США восхитились новейшим российским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#украина
#всу
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#удар
#рф
#джо байден
#сша
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Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
30 мая 2024, 20:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый замкомитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российской стороне вряд ли нужно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его нелегитимности.
Он также высказал мнение о том, что «формула мира» Зеленского, наработки которой он намерен передать Москве после саммита в Швейцарии, является попыткой навязать свои правила.

«Вряд ли нужно выстраивать диалог с нелегитимным представителем Украины. Кроме того, Россия высказала свою позицию относительно предстоящего саммита в Швейцарии: без участия России это мероприятие не будет иметь какой-либо правовой силы и значения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бондарев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что то, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, стоит рассматривать как захват власти.

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#россия
#мнение
#владимир зеленский
#украина
#президент
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Путин вручил Стивену Сигалу государственную награду в Кремле
Путин в Кремле вручил Стивену Сигалу орден Дружбы
30 мая 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала, американского актера и продюсера, который также является спецпредставителем МИД России.
Как сообщает ТАСС, Путин вручил Сигалу орден Дружбы на церемонии, состоявшейся 30 мая в Екатерининском зале Кремля.

В указе, подписанном президентом, подчеркивается, что Сигал внес значительный вклад в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

В мае Сигал присутствовал на инаугурации Путина в качестве гостя. Также он был приглашен на церемонию вступления Путина в должность президента в 2018 году.

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#деньги
#развитие
#путин
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Адвокат Полещук назвал опасность получения наследства
Адвокат Полещук заявил о возможности получения долгов по наследству
30 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.
«По общему правилу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества. День смерти человека является днём открытия наследства. Если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей. Поэтому, считает эксперт, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.

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