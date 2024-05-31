Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США

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Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации с описанием целей в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом стало известно газете New York Times.
«Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник», — пишет информагентство.Как сказано в материале, глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Уточняется, что именно он озвучил решение Соединённых Штатов Украине.
Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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