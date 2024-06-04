Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS

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Минобороны Соединенных Штатов заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.
По данным ведомства, крайним сроком исполнения заказа назначено 31 мая 2028 года. Пентагон не раскрыл число РСЗО, планируемых произвести и поставить на вооружение в рамках контракта. В ведомстве также не уточнили, будут ли их применять Штаты или другие государства.
Отметим, что РСЗО HIMARS поставляется в ВСУ и применяется против российских сил и гражданских объектов.
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Алина Юрчак