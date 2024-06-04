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Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS

Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд
04 июня 2024, 01:46
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Минобороны Соединенных Штатов заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.


По данным ведомства, крайним сроком исполнения заказа назначено 31 мая 2028 года. Пентагон не раскрыл число РСЗО, планируемых произвести и поставить на вооружение в рамках контракта. В ведомстве также не уточнили, будут ли их применять Штаты или другие государства.

Отметим, что РСЗО HIMARS поставляется в ВСУ и применяется против российских сил и гражданских объектов.

Ранее новые российские самоходки 2С43 «Мальва» заметили в зоне проведения спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#производство
#вооружение
#контракт
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#пентагон
#служба
#сша
Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера
Захарова осудила власти США за изъятие паспорта у Риттера, собравшегося в РФ
04 июня 2024, 01:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который намеревался полететь в Россию. Свое мнение по этому поводу она высказала в Телеграм-канале.
«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом дипломат.
Первая поправка к конституции Соединённых Штатов гарантирует, в частности, невмешательство в свободу слова и собраний, а четвёртая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позвонив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

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#дипломат
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Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Израилю
Хуситы заявили о запуске из Йемена ракеты «Палестина» по Эйлату в Израиле
04 июня 2024, 01:19

Фото: istock / bpawesome

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживающее Иран, сообщило, что в первый раз выпустило разработанную ими новую баллистическую ракетк «Палестина» из Йемена по Эйлату на юге Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.
«Вооруженные силы Йемена атаковали военную цель израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины баллистической ракетой «Палестина», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащем хуситам.
Как утверждает Сари, баллистическая ракета «Палестина» была впервые использована хуситами и ее характеристики на данный момент неизвестны. Представитель группировки заявил, что ракета достигла своей цели.

До этого сообщалось, что американцы сбили дрон и две ракеты хуситов в южной части Красного моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#иран
#ракеты
#хуситы
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Казахстан рассмотрит участие в саммите по Украине
В МИД Казахстана допустили участие в саммите мира по Украине
04 июня 2024, 00:46

Фото: istock / Rainer Puster

Казахстан рассмотрит участие в швейцарском саммите по «формуле мира» Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, передает Tengrinews.
Дипломат заявил, что финальное решение будет приниматься с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по этому вопросу.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — отметил Смадияров.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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#дипломат
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#рф
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Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию
Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь в РФ на ПМЭФ-2024
03 июня 2024, 23:50

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал причину снятия с рейса в РФ.
Риттер собирался лететь в Россию транзитом через Турцию и должен был вылетать из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

«Меня сняли с рейса из Нью-Йорка, откуда я направлялся в Стамбул.<...> У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы», — сказал он.
Как утверждает экс-разведчик, Госдеп опасается его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он выразил сомнения по поводу посещения мероприятия.

«Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку», — высказался Риттер.
Ранее Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#паспорт
#пмэф
#мероприятия
#оон
#новости
#рф
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США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах
США планируют вводить визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / rarrarorro

США планирует без промедления вводить визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иностранных агентах. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, информирует ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — заявил Миллер.
Он также добавил, что американская сторона пока не определилась со сроками введения ограничений.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Закон обязывает неправительственные организации и средства массовой информации, получающие свыше 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Помимо этого, такие НПО и СМИ будут обязаны ежегодно отчитываться Минфину о доходах и расходах.

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#сша
#закон
#сми
#законопроект
#ограничения
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В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
Yle: Финляндия планирует вновь открыть движение по Сайменскому каналу
03 июня 2024, 23:15

Фото: istock / naumoid

Хельсинки планируют в скором времени принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, который проходит по территории Финляндии и Российскйо Федерации. Об этом заявил представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, передает Yle.
«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие [пограничные] ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — сказал Кюккянен.
Информагентство отмечает, что в начале 2024 года властям Финляндии поступили запросы об открытии канала для переброски кораблей в море и обратно в озерную систему Саймы. В 2023 году по каналу грузового движения не было, за этот период по нему прошли только 9 прогулочных катеров.

Ранее стало известно, что Хельсинки развязали кризис на границе с Россией по указке США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финляндия
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Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
03 июня 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

По мнению Володина, Совет Государственной Думы вынес на обсуждение в регионах ряд законопроектов, предложенных правительством РФ, касающихся улучшения налоговой системы.
Помимо этого, были отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, включая в себя инициативу о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя или более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, а также законопроект о регулярном повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Заседание по первому чтению планируется на 20 июня.

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#песков
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Сенат Швейцарии отказался выделять Украине дополнительные 5,6 млрд долларов
03 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/william87

Сенат Швейцарии отказался выделять Украине 5,6 миллиарда долларов в качестве чрезвычайной дополнительной помощи. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
«Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения», — гласит документ.

При этом уточняется, что Сенат принял данное решение ввиду того, что траты на армию и на Украину являются плановыми. Из-за этого их не стоит рассматривать в качестве чрезвычайных расходов.

Напомним, в апреле текущего года Швейцария заявила, что планирует к 2036 году выделить Украине 5,5 миллиарда долларов на восстановление. При этом 1,66 миллиарда долларов Швейцария готова выделить уже к 2028 году.

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#швейцария
#рф
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В российском регионе решили построить уличные туалеты без дверей
На трассе в Башкирии построили туалеты без дверей
03 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/aapsky

На трассе в Башкирии установили уличные туалеты без дверей. Об этом сообщил Telegram-канал «Уфаситими».
Эти сооружения обнаружили на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. В управлении дорожного хозяйства Башкирии пояснили, что объект еще не введен в эксплуатацию. Местные жители жалуются, что из-за отсутствия дверей им приходится искать укрытие за туалетами.

Ранее в школе Сабинского района Татарстана, перед проведением ЕГЭ, установили туалеты с частично открытыми дверями, что управление образования Татарстана сочло приемлемым.

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#жители
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