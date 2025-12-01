Трамп прокомментировал приказ Пентагона «добивать выживших»
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить сообщения американских СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших после ударов по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом информирует Washington Post.
Американский лидер заявил журналистам, что поручит провести анализ предоставленных данных. Он подчеркнул, что не дал бы такого распоряжения, но Хегсет заверил его, что не приказывал убивать двух человек, упомянутых в публикации. По словам Трампа, он верит объяснениям главы Пентагона.
Поводом для реакции стал материал газеты, в котором сообщалось, что Хегсет якобы приказал «убивать всех» при уничтожении катеров у берегов Венесуэлы, включая повторные удары по выжившим после первого. В результате этой операции, как утверждается, ликвидировано более 80 человек.
