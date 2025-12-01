Трамп прокомментировал приказ Пентагона «добивать выживших»

01 декабря 2025, 09:50

Трамп заявил, что изучит приказ Хегсета добивать выживших у берегов Венесуэлы

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить сообщения американских СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших после ударов по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом информирует Washington Post.