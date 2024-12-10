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Перед резиденцией Зурабишвили поставили поезд

Президент Грузии Зурабишвили сообщила о поезде перед её дворцом
Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию поезда перед дворцом Орбелиани, являющимся резиденцией главы государства.
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала президент на своей странице в соцсети.
Как пишет РИА Новости, поезд, о котором написала Зурабишвили, вероятно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями.



Президентские выборы в Грузии состоятся 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, а это значит, что она должна будет покинуть резиденцию президента. Однако Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов». Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

Напомним, что сейчас в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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#грузия
#саломе зурабишвили
Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Аль-Башир объявил о назначении главой временного правительства Сирии
10 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025 года, когда в Сирии может завершиться переходный период.

Аль-Башир является инженером и выпускником юридического факультета. В последнее время он был премьер-министром в так называемом, «правительстве национального спасения» в Идлибе.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#сирия
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#правительство
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ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска
10 декабря 2024, 13:09

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о продвижении военнослужащих к окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет RT, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — сказано в публикации.
Военные добавили, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне.

Перед этим стало известно, что российские военные ушли с баз в Манбидже и Кобани на севере страны. Как уточнили авторы The Washington Post (WP), это произошло до падения старого режима в Сирии. Базы в указанных точках занимали США до 2019 года.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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Кремль раскрыл, от кого поступает больше всего обращений к Путину
Песков: большая часть обращений к прямой линии с Путиным поступает от женщин
10 декабря 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «‎Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, уже был составлен рейтинг десяти ключевых проблем, волнующих россиян.

«Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается», — добавил он.

Песков подчеркнул, что сбор обращений осуществляется через различные каналы. По его словам, в этом процессе задействованы специалисты, работающие круглосуточно. Также к работе привлечены волонтеры Народного фронта, а инфраструктуру обеспечивает компания «Ростелеком».

В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

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#заявление
#прямая линия
#путин
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«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии
Лукашенко дал оценку событиям, происходящим в Сирии
10 декабря 2024, 13:04

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрёк в Сирии борьбу основных мировых игроков за власть. События, происходящие в Дамаске, по его словам, должны стать уроком для Белоруссии.
«Там такой замес, что это только начало. <…> В Сирии идёт борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» – цитирует слова Лукашенко информагентство «Балта».
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и представителями оппозиции, в результате которых последние установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Также стало известно, что в Сирии отменили товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#белоруссия
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Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление
Министр обороны Индии Сингх: мы решили сотрудничать с РФ, несмотря на давление
10 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, пишет ТАСС.
По словам министра, Индия всегда будет рядом с Россией. Сингх отметил, что отношения между Москвой и Дели продемонстрировали «замечательную устойчивость» в условиях противодействия различным вызовам.

Он подчеркнул, что в процессе сотрудничества государств появляются новые возможности. Страны успешно контактируют на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС, добавил министр.

Сингх выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного партнерства между Москвой и Дели.

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В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
Песков: количество обращений на прямую линию с Путиным уже свыше 300 тыс.
10 декабря 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Уже более 300 тысяч обращений принято на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, проинформировал журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста», — сказал Песков.
Он добавил, что речь идет об обращениях, которые поступили по всем каналам.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 19 декабря. Сбор вопросов для лидера государства начался в минувшее воскресенье 8 декабря.

Событие проходит ежегодно, где россияне задают вопросы главе государства.

Ранее публиковалась информация о прямой линии с Путиным. В материале «Радио 1» раскрыто, как пройдет мероприятие.

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#новости
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WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии
10 декабря 2024, 12:22

Фото: istockphoto/mrjo2405

Российские военные ушли со своих баз на севере Сирии в Кобани и Манбидже еще до падения режима сложившего с себя полномочия Башара Асада. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).
Отмечено, что подразделения России заняли в Манбидже бывшую базу США, когда американские военные покинули ее в 2019 году. Ее использовали в качестве перевалочного пункта, чтобы патрулировать местность.

Базу в Кобани использовали, чтобы отслеживать соглашение о прекращении огня с турецкой стороной, достигнутое весной 2020 года.

Ранее обозреватели WP отмечали, что в Сирии остается присутствие российских военных сил. В частности, речь шла о Тартусе и Хмеймиме.

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#россия
#сирия
#война
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#новости
#конфликт
#терроризм
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Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
Новые власти Сирии обязаны рассмотреть соглашения с РФ по военным базам
10 декабря 2024, 12:01

Фото: istockphoto/elevationare

Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Об этом пишет Telegram-канал «‎ Shot».
По его словам, данный договор, заключенный на срок в 49 лет, остается в силе, и обсуждать судьбу баз сейчас преждевременно, так как они продолжают выполнять свои задачи.

Картаполов подчеркнул, что интересы России являются приоритетом в этом вопросе. Он отметил, что российские военные корабли также находятся на рейде и продолжают выполнять свои задачи в регионе.

Кроме того, Картаполов сообщил, что российское посольство в Сирии функционирует, а его сотрудники работают в Дамаске. В настоящее время ведутся переговоры с новым сирийским руководством для решения более серьезных вопросов в будущем.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Ранее стало известно, что в Сирии отменены товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#взрывы
#переговоры
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Разведчики Дульцевы рассказали о приезде на родину
Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как болельщики Аргентины
10 декабря 2024, 11:37

Анна Дульцева (крайняя слева) (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

Вернувшиеся в РФ в результате обмена Анна и Артем Дульцевы посещали родину в качестве аргентинских болельщиков, пишет журнал «Разведчик». Россияне называли себя Людвигом Гишом и Марией Розой Майер Муньос.
«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — пояснил Артем Дульцев.
Он добавил, что один визит был во время футбольного чемпионата мира в 2018 году. Тогда разведчики посетили Нижний Новгород, где проходил матч Аргентина — Хорватия.

«Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил собеседник.

Анна Дульцева отметила, что с ними были их дети. Поездка важна для них, несмотря на то, что они были совсем маленькими и мало что понимали. Даже то, что видели своих бабушку с дедушкой.

Дульцевых вернули в Россию 1 августа.

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#мир
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#свр
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