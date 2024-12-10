Перед резиденцией Зурабишвили поставили поезд

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию поезда перед дворцом Орбелиани, являющимся резиденцией главы государства.
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала президент на своей странице в соцсети.Как пишет РИА Новости, поезд, о котором написала Зурабишвили, вероятно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями.
Президентские выборы в Грузии состоятся 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, а это значит, что она должна будет покинуть резиденцию президента. Однако Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов». Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
Напомним, что сейчас в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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Анастасия Ларина