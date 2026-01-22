Кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл в Кремль
Кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыл в Кремль. Об этом сообщают «Известия».
Самолёт приземлился в аэропорту Внуково поздно вечером 22 января. Это уже седьмой визит Уиткоффа в Россию. Согласно материалу, в ходе встречи президент РФ Владимир Путин обсудит с Кушнером и Уиткоффом американские мирные инициативы по Украине.
Делегация США намерена представить Москве проекты планов по завершению конфликта и обсудить гарантии безопасности для Киева. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отмечала, что американской делегации выгодны России — они подтверждают миру, что диалог по Украине не стоит на месте.
Также на встрече может обсуждаться вопрос участия России в «Совете мира» Трампа. Напомним, что он лично обратился к Путину с предложением о вступлении. Президент РФ, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы направить один миллиард долларов в «Совет мира», используя для этого ранее замороженные американской стороной активы.
