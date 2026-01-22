Кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл в Кремль

22 января 2026, 23:54

Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль для встречи с Путиным

Фото: iStock/Vasil Nanev

Кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыл в Кремль. Об этом сообщают «Известия».