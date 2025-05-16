Рубио назван Путина и Трампа главными лицами, которые способны закончить конфликт на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
По словам госсекретаря Марко Рубио, только встреча американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным способна завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в ходе интервью для Fox News.
«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио.
Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что встреча Путин и Трампа должна случиться в самое ближайшее время. При этом точную дату представитель американской администрации не назвал.
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Иван Мусатов