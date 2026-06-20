«Перспективы прогнозируются»: с чего может начаться ядерная война

20 июня 2026, 14:12

Политолог Громский: локальный конфликт может спровоцировать ядерную войну

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский предположил, что полномасштабной ядерной катастрофе, вероятно, будет предшествовать локальный вооруженный конфликт. Информация появилась 19 июня.





Эксперт также допустил эскалацию между Россией и США. Он уточнил, что в этом случае речь пойдет об ограниченном использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), а не о глобальном апокалипсисе. Гипотетическим триггером для такого сценария может стать попытка блокировки Калининградской области или действий в акватории Балтийского моря.





«Перспективы ядерной войны прогнозируются экспертами, в том числе независимыми. Ядерная война начнется не с массированных пусков, а с локального конфликта — например, формата Индия — Пакистан», — цитирует Громского NEWS.ru.