Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска

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Первая леди президента Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска. Об этом заявляет бразильский портал G1.
По информации портала, да Силва выступала на мероприятии перед саммитом G20, рассказывала о необходимости регулирования социальных сетей. В этот момент ее испугал громкий звук, похожий на корабельный гудок.
Сам же Илон Маск отреагировал в соцсети Х на это видео англоязычным акронимом LOL, который расшифровывается как «смеюсь во весь голос».
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«Джанджа (Розангела да Силва — прим. ред.) тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: «Я думаю, это Илон Маск!» Затем, вставая, она добавила: «Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», — описывает портал кадры видео.
Сам же Илон Маск отреагировал в соцсети Х на это видео англоязычным акронимом LOL, который расшифровывается как «смеюсь во весь голос».
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Данил Пономарев