Первая леди США призвала не судить о Байдене по 90 минутам дебатов

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По оценкам зрителей и экспертов, первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа стали провальными для нынешнего главы Белого дома. Первая леди США Джилл Байден указала, что полуторачасовое телешоу не определяет всего того, что он сделал за время президентства.
Политики и журналисты сходятся во мнении, что демократы теперь могут отказаться от Байдена в качестве кандидата на президентский пост и заменить его другим претендентом. Джилл Байден вступилась за своего супруга, подчеркнув, что его выступление на теледебатах не определяет всего того, чего он достиг за время пребывания на посту президента страны, передаёт информационное агентство Bloomberg.
Сам Байден признался жене, что не знает, что произошло во время теледебатов. Он также добавил, что чувствовал себя в тот момент не очень хорошо. Журналисты говорят, что Джилл Байден — единственный человек, который обладает решающим влиянием на действующего президента США. Ожидается, что Байден обсудит будущее своей президентской кампании с семьёй. Возможно, он покинет президентскую гонку, если его ближайшее окружение примет такое решение.
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Александр Бойцов