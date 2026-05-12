Первая учительница Путина гордится им
Бывшая школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником и считает его достойным главой государства. Об этом она рассказала в комментарии информационной службе «Вести».
По словам Гуревич, Путин заслуживает управления таким великим государством, как Россия. Педагог также отметила, что президент умеет находить общий язык с людьми и понимать их запросы.
Вера Гуревич также поделилась воспоминаниями о школьных годах будущего президента. Она подчеркнула, что примерно с 11 лет Путин выделялся среди сверстников своей активностью и сообразительностью.
Ранее Путин выступил с речью на параде Победы. Он назвал этот день священным праздником.
Читайте также: