Первая учительница Путина гордится им

Владимир Путин

Бывшая школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником и считает его достойным главой государства. Об этом она рассказала в комментарии информационной службе «Вести».



По словам Гуревич, Путин заслуживает управления таким великим государством, как Россия. Педагог также отметила, что президент умеет находить общий язык с людьми и понимать их запросы.

Вера Гуревич также поделилась воспоминаниями о школьных годах будущего президента. Она подчеркнула, что примерно с 11 лет Путин выделялся среди сверстников своей активностью и сообразительностью.

Ранее Путин выступил с речью на параде Победы. Он назвал этот день священным праздником.

Никита Кротов

