Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы

09 мая 2026, 11:08

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

В России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах, центральный парад принимает Красная площадь. Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям парада с речью. Его слова приводит ТАСС.





Владимир Владимирович назвал День Победы священным праздником для страны.

«Поздравляю вас с Днём Победы — с нашим священным, светлым и самым главным праздником! Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», — заявил Путин.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа», — заключил Путин.