Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы
В России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах, центральный парад принимает Красная площадь. Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям парада с речью. Его слова приводит ТАСС.
Владимир Владимирович назвал День Победы священным праздником для страны.
«Поздравляю вас с Днём Победы — с нашим священным, светлым и самым главным праздником! Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», — заявил Путин.Президент подчеркнул: именно народ СССР спас весь мир от нацизма. Затем Путин объявил минуту молчания в память о погибших. Глава РФ добавил, что подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи СВО.
«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа», — заключил Путин.