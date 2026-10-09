Медведев призвал россиян учитывать риски ареста при поездках в Европу

09 октября 2026, 13:35

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян учитывать риски при поездках в Европу. Так он отреагировал на задержание команды «Рыбаря» в Черногории. Слова политика приводит Telegram-канал «360.ru».