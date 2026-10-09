Медведев призвал россиян учитывать риски ареста при поездках в Европу
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян учитывать риски при поездках в Европу. Так он отреагировал на задержание команды «Рыбаря» в Черногории. Слова политика приводит Telegram-канал «360.ru».
Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что визы, приглашения и заявленные цели поездки не защищают от ареста. Он считает, что публичная критика политики Запада и украинских властей может повышать эти риски. Помимо этого Медведев допустил необходимость пополнения обменного фонда гражданами европейских стран и США, чтобы добиваться возвращения россиян.
Отметим, что арест Михаила Звинчука, его жены и троих соратников произошёл 9 октября в Рисане при участии полиции и Агентства национальной безопасности Черногории. Руководитель канала «Рыбарь» находится под санкциями, а в США его проект обвиняют в попытках вмешательства в выборы.
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