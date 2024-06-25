Песков: для оценки плана Трампа по Украине нужно знать его детали

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План советников экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине должен учесть фронтовую ситуацию. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», – сказал пресс-секретарь президента России.
Он отметил, что не в курсе, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».
Ранее советники Трампа говорили, что, если он победит в предвыборной гонке, то Киеву предложат диалог с Россией в обмен на помощь Запада.
По словам российского президента Владимира Путина, страна готова к диалогу, который учитывает реальную ситуацию. Глава государства предложил план по урегулированию украинского конфликта, однако в Киеве его отвергли.
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Никита Кротов