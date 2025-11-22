Достижения.рф

Песков допустил, что Путин посетит новые регионы России до конца 2025 года

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность поездки главы российского государства Владимира Путина в новые регионы страны. Об этом пишет РИА Новости.



Представитель Кремля допустил, что российский лидер может посетить новые регионы страны до конца 2025 года. Хотя пока нет точной информации о включении этого визита в график, исключать такую возможность нельзя, заключил Песков.

Ранее стало известно, что совмещённая прямая линия и большая пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина в этом году могут состояться 19 декабря. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

