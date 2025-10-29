Путин заявил, что готовность россиян защищать страну заложена в них генетически
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность защищать Родину у россиян находится на генетическом уровне. Его слова приводит РИА Новости.
Российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и пообщался с военнослужащими, которые проходят там лечение.
Один из раненых военных рассказал Путину, что нашёл в архивах информацию о подвиге своего деда в годы Великой Отечественной войны. Комментируя это, президент сообщил, что сам недавно читал о своём дяде, который воевал в Приморье, и видел письма своего деда к сыну на фронт.
«Это в генах у нас, понимаете?» — сказал Владимир Владимирович.Во время визита российский лидер отметил, что все военнослужащие на фронте проявляют героизм.
