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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на его убежденность в необходимости полной свободы слова, в условиях военных действий цензура оправдана.
«Ограничивать информацию нельзя, но в состоянии войны, в котором мы находимся, такие меры оправданы», — подчеркнул Песков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.Он отметил, что по окончании военного конфликта должна быть восстановлена полная свобода информации. Песков также подчеркнул важность патриотической работы СМИ и привел в пример агентство ТАСС, как источник правдивой и аргументированной информации.
Ранее сообщалось, что России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.
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Елена Перлова