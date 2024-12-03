Песков назвал «тревожной» ситуацию в Южной Корее

Политика президента США Джо Байдена привела к развалу американской экономики и при этом напоследок он решил посильнее навредить России при помощи новых санкций. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, в 2025 году есть надежда на более взвешенную политику Вашингтона.