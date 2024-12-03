Песков назвал «тревожной» ситуацию в Южной Корее

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными», проинформировало агентство «Интерфакс».
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение якобы для борьбы со сторонниками Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в государстве. Предположительно, данное действие могло быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Ёля.
Ранее сообщалось, что военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Читайте также:
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — прокомментировал ситуации в Южной Корее пресс-секретарь российского государства.
Ранее сообщалось, что военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Читайте также:
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
Ольга Енгалычева