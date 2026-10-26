В Свердловской области начали проверку после схода с рельсов вагонов грузового поезда
В Свердловской области начали проверку после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в канале «Центральное МСУТ СК России» на платформе MAX.
Напомним, что инцидент случился в ночь на 26 октября на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль. Вагоны грузового состава сошли с рельсов, а затем загорелись. Пострадавших нет, однако движение на участке приостановили. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.
Центральным МСУТ СК России проводится проверка по факту случившегося. Следователи и криминалисты уже выехали на место, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Элисте легковой автомобиль наехал на грудного ребёнка во дворе жилого дома. Подробности читайте в нашем материале.
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