Песков назвал Жириновского человеком огромных знаний
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский был невероятно образован. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.
«Как политик — он уникален. Он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером, но что многие не знают — его образованность. Он был человеком огромных знаний», — приводит RT слова Пескова.
Он подчеркнул, что многие забывают об образованности Жириновского «за полнотой его эмоциональных выступлений». Представитель Кремля добавил, что Жириновский внес большой вклад в развитие востоковедения в России.
Напомним, в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году, с 11 по 23 апреля в московском Манеже проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».