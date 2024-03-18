Песков о заявлении Белого дома: Другой реакции США на выборы не ожидали

Фото: сайт Кремля
В Кремле были готовы к мнению США о том, что выборы в России не были свободными и честными. Однако к мнению Белого дома не стоит прислушиваться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что трудно было ожидать иной реакции от государства, вовлечённого в военный конфликт на Украине. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.
О том, что Вашингтон не признаёт легитимность и справедливость президентских выборов в России ранее заявил пресс-атташе госдепартамента США Мэттью Миллер. Песков подчеркнул, что это мнение не то, которое сейчас важно для Кремля и не то, которое стоит учитывать.
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«Де-факто эта страна глубоко вовлечена в войну на Украине, следовательно, она воюет с нами. Иного мнения по поводу российских выборов от Белого дома нельзя было ожидать, но учитывать его не следует», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов