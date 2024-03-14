«Преднамеренное искажение контекста»: Песков оценил реакцию США на интервью Путина

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена искажает слова Владимира Путина якобы существующих планах применения Москвой ядерного оружия в случае угрозы существованию страны. Сова представителя Кремля передаёт ТАСС.
«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет», — заявил Песков.Он также добавил, что такая риторика особенно усилилась за последние 2 года.
Ранее Песков заявил, что Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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