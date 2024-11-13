Организаторов госпереворота в Киргизии задержали до 10 января

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Членов группировки, которые планировали массовые беспорядки и последующий захват власти в Киргизии, будут держать под стражей минимум до 10 января, информирует пресс-служба Верховного суда республики Киргизия.
«По решению суда все задержанные в рамках этого дела взяты под стражу до 10 января 2025 года», — передала представитель суда.
Согласно киргизскому законодательству, после истечения этого срока следственные органы могут подать ходатайство о продлении ареста подозреваемых.
12 ноября МВД Киргизии заявило о задержании группировки из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Они намеревались инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.
По версии следствия, в день выборов в местные органы власти 17 ноября группировка хотела «под предлогом проведения национальных спортивных игр призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку» с целью последующего «насильственного захвата власти».
Правонарушителям предъявили обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, покушении на насильственный захват власти, участии гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.
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