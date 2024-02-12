В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Избирательная комиссия Московской области 14 февраля проведёт жеребьёвку по распределению между кандидатами в президенты России эфирного времени на региональных государственных теле- и радиоканалах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Жеребьёвка начнётся 14 февраля 2024 года в 14 часов. Она пройдёт в зале заседаний по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, эт. 5, каб. 509.
Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта.
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.
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Лора Луганская