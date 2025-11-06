«30 лет тишины»: Эксперт объяснил истинные причины ядерных испытаний США

06 ноября 2025, 15:34

Политолог Дудаков назвал планы США по ядерным испытаниям «медийным шумом»

Фото: Istock/rarrarorro

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что планы США по проведению ядерных испытаний не связаны с текущей политической ситуацией или недавними заявлениями российских властей. Он назвал эту тему медийным шумом.





В разговоре с «NEWS.ru» Дудаков заявил, что испытания баллистических ракет США Пентагон планирует заранее и проводит по своему графику, а не в связи с политической конъюнктурой. По его словам, эти проверки не связаны с заявлениями Москвы или Дональда Трампа.

«Россия, безусловно, должна серьёзно воспринимать планы США по проведению ядерных испытаний. Но нельзя исключать того, что это всё останется на уровне риторики Трампа. В США 30 лет не проводили ядерные испытания. Для того чтобы возобновить их, им понадобится много лет», — отметил эксперт.