Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал «нулевую мировую войну » и ее итоги. Об этом он сообщил в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Российский лидер пояснил, что «нулевой мировой войной» была Крымская война. Путин также вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается».
По мнению главы РФ, Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе этой войны.
Ранее Владимир Путин сообщил, что не считает, что третья мировая война уже идет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По мнению главы РФ, Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе этой войны.
Ранее Владимир Путин сообщил, что не считает, что третья мировая война уже идет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова