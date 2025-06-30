Песков посоветовал мэру Одессы Труханову почитать учебник и изучить историю города
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания мэра Одессы Геннадия Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Егор процитировало агентство РИА Новости.
По информации украинских журналистов, Труханов накануне митинга в защиту русской культуры объявил, что Одесса — «не русский город».
«Взять или учебник по истории, или взять первоисточники. Первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними», — отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации представителям СМИ.
Со слов Дмитрия Пескова, как и у любого города, у Одессы своя история, однако она неразрывно связана с Россией.
«Это очевидный факт», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе российского новостного агентства «Sputnik» в Баку. Как сообщили РИА Новости в агентстве «Sputnik» в Москве, связь с бакинским офисом в настоящее время отсутствует.