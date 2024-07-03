Песков: президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной

Фото: Сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Астане на полях саммита ШОС.
Он добавил, что в Казахстане на встрече двух лидеров тема Украины обсуждалась.
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану 3 июля для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит будет проходить до 4 июля. Ранее сообщалось, что вечером в среду состоится неофициальный обед для участников мероприятия.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
В Астане стартовали переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе ШОС планируется подписать 24 совместных документа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Нет, не возможно», — сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что в Казахстане на встрече двух лидеров тема Украины обсуждалась.
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану 3 июля для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит будет проходить до 4 июля. Ранее сообщалось, что вечером в среду состоится неофициальный обед для участников мероприятия.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
В Астане стартовали переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе ШОС планируется подписать 24 совместных документа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова